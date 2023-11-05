قال مركز العجيري العلمي إن الكويت ستكون على موعد مع ظاهرة فلكية تعرف باسم «غروب نجم الأحيمر» في العاشر من شهر نوفمبر الجاري ولمدة 40 يوما.



وأضاف المركز أنه مع غياب «الأحيمر» تدخل الرياح الشمالية الباردة ويطلق على هذه الفترة «موسم ضربة الأحيمر» ولها ارتباط بحالة البحر واضطراب الأجواء وعدم استقرارها، موضحا أنه خلال فترة غياب هذا النجم المعروف بلونه الأحمر وحجمه الكبير ووضوحه في السماء طيلة أيام السنة تبدأ برودة فصل الشتاء وتتنوع حركة وهبوب الرياح بين الغربية والشمالية الباردة التي يشعر بها الموجودون في المناطق المكشوفة. وذكر أن هذا النجم يعاود الظهور مرة أخرى في 25 ديسمبر المقبل، فيما يكون البحر في حالة ثوران واشتداد لحركة الأمواج تصاحبها أمطار خلال فترة غيابه، وهذا الموسم يعتبر من الفترات الانتقالية التي يتحول فيها الجو من الاعتدال إلى الأجواء الباردة مع انخفاض الحرارة.