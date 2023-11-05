أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع قرارا بإضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية في جامعة University of Reading بالمملكة المتحدة. وتضمن القرار:



مادة أولى: إضافة البرامج الدراسية والدرجات العلمية التالية الى القرار الوزاري رقم 40/2020 الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020 بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح الالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة:



اسم الجامعة: University of Reading.



التخصص: Linguistics. - الدرجة العلمية: M, D.



مادة ثانية: يجب أن يتّبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي، وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.



مادة ثالثة: يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى في الكلية التي تطرح هذا البرنامج.



مادة رابعة: يجب مراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم العالي خارج الكويت، ويجب مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة عن وزارة التعليم العالي في الكويت.