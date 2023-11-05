صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم حول منح الكويت مكانة شريك الحوار لمنظمة شنغهاي للتعاون. ونص المرسوم على:



مادة أولى: الموافقة على مذكرة تفاهم حول منح الكويت مكانة شريك الحوار لمنظمة شنغهاي للتعاون بين الكويت ومنظمة شنغهاي للتعاون في مدينة باناجي في 5 مايو 2023 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.



مادة ثانية: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء ابلاغه الى مجلس الامة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



وجاء في مذكرة التفاهم: حول منح الكويت مكانة شريك الحوار لمنظمة شنغهاي للتعاون الكويت (المشار اليها فيما يلي باسم الشريك) ومنظمة شنغهاي للتعاون (المشار إليها فيما يلي باسم SCO او المنظمة) المشار اليها فيما يلي باسم الطرفين.



مسترشدة بالاهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق منظمة شنغهاي للتعاون المؤرخ في 7 يونيو 2002.



على استعداد لاقامة علاقات شراكة متبادلة المنفعة على قدم المساواة، وفقا للوائح الخاصة بوضع شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون المؤرخة في 28 اغسطس 2008 (المشار اليها فيما بعد باللائحة) والاتفاقيات والوثائق الدولية الاخرى في اطار منظمة شنغهاي للتعاون.



بناء على طلب الكويت في 24 اغسطس 2022 وقرار مجلس الدولة رقم 12 الصادر عن منظمة شنغهاي للتعاون في 16 سبتمبر 2022 اتفقوا على ما يلي:



المادة 1



سيجري الطرفان التعاون في المجالات التالية ذات الاهتمام المشترك:



1 ـ تعزيز الامن والاستقرار الاقليميين.



2 ـ محاربة الارهاب والتطرف والانفصال.



3 ـ مكافحة الانتاج والتداول غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها.



4 ـ مكافحة الجريمة السيبرانية والانواع الاخرى من الجريمة المنظمة غير الوطنية.



5 ـ التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والطاقة والصناعة والزراعة وتعزيز الاتصالات المباشرة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.



6 ـ تنمية التعاون في العلاقات القانونية والشؤون الجمركية.



7 ـ التفاعل في مجالات الثقافة والعلوم والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، والسياحة.



8 ـ المساعدة المتبادلة في الوقاية من حالات الطوارئ الطبيعية والتكنولوجية والقضاء على عواقبها.



9 ـ تعزيز الحوار بين الحضارات والتعددية الثقافية والتسامح.



10 ـ المجالات الاخرى المتفق عليها بين الطرفين.



المادة 2



1 ـ من اجل اجراء التعاون المنصوص عليه في المادة 1 من هذه المذكرة، يحتفظ الشريك باتصالات منظمة مع امانة منظمة شنغهاي للتعاون و/أو اللجنة التنفيذية لهيكل مكافحة الارهاب الاقليمي لمنظمة شنغهاي للتعاون، وكذلك مباشرة مع الدول الاعضاء في المنظمة.



2 ـ تقوم امانة منظمة شنغهاي للتعاون بإبلاغ الشريك في بداية كل سنة تقويمية بالانشطة المخطط لها الواردة في الفقرة 2.2.1 من اللوائح.



اذا لزم الامر وبموافقة الدول الاعضاء في المنظمة، يمكن دعوة الشريك للمشاركة في الانشطة الاخرى التي يتم عقدها في اطار عمل منظمة شنغهاي للتعاون.



3 ـ ينبغي ان يتوافق مستوى تمثيل الشريك في الانشطة في اطار منظمة شنغهاي للتعاون كقاعدة عامة مع مستوى ممثلي الدول الاعضاء في المنظمة.



4 ـ ترسل أمانة SCO او اللجنة التنفيذية لـ RATS الى الشريك على اساس منتظم نسخا من الوثائق المفتوحة للانشطة المنصوص عليها في الفقرة 2.2.1 من اللوائح.



يحق للشريك ان يطلب من سكرتارية منظمة شنغهاي للتعاون نسخا من الاتفاقيات الدولية والوثائق الاخرى العاملة في اطار منظمة شنغهاي للتعاون بشرط ألا تكون للتداول المحدود.



5 ـ يقوم الشريك بترجمة وثائقه وبياناته من والى اللغات الرسمية لمنظمة شنغهاي للتعاون.



المادة 3



1 ـ يتحمل الشريك كقاعدة عامة النفقات المتعلقة بمشاركته في الانشطة في اطار منظمة شنغهاي للتعاون.



2 ـ يتم تنظيم القضايا المتعلقة بإشراك الشريك في تقييم الخبراء وتنفيذ المشاريع المشتركة بشكل منفصل في كل حالة على حدة.



المادة 4



1 ـ اذا ارتكب الشريك اجراءات تستهدف المنظمة وكذلك تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق منظمة شنغهاي للتعاون او لاقرارات التي توصلت اليها هيئات منظمة شنغهاي للتعاون فيمكن تجريده من صفة الشريك من قبل رؤساء مجلس الدولة لمنظمة شنغهاي للتعاون.



يمكن انهاء المذكرة من قبل منظمة شنغهاي للتعاون من جانب واحد عن طريق اعادة توجيه اخطار كتابي الى الشريك عبر القنوات الديبلوماسية.



2 ـ يحق للشريك التخلي عن وضع الشريك، وفي هذه الحالة تقوم بإرسال اخطار ذي صلة الى الامين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون عبر القنوات الديبلوماسية.



المادة 5



1 ـ تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام امانة منظمة شنغهاي للتعاون اخطار الكويت باستيفائها اجراءاتها الداخلية عبر القنوات الديبلوماسية، تكون صلاحية المذكرة سارية المفعول لطويل الامد.



2 ـ بالموافقة المتبادلة للاطراف، يمكن اجراء تعديلات واضافات على هذه المذكرة والتي تم اضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال بروتوكولات منفصلة، وتكون جزءا لا يتجزأ من هذه المذكرة، تدخل هذه البروتوكولات حيز النفاذ وفقا للوائح المنصوصة في الفقرة 1 للمادة 5.



3 ـ تتم تسوية القضايا المتعلقة بالوفاء او تفسير مواد هذه المذكرة من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين.



4 ـ يمكن انهاء هذه المذكرة بمبادرة من احد الطرفين او في حالة استلام احد الطرفين للاخطارات المذكورة في المادة 4 من هذه المذكرة، في كلتا الحالتين يصبح غير صالح بعد 90 يوما من تاريخ استلام احد الطرفين لاخطار خطي ذي صلة من الطرف الآخر.



5 ـ في حالة انهاء هذه المذكرة، يجب على الاطراف حل جميع القضايا المالية وغيرها من القضايا المنصوص عليها في هذه المذكرة.



وقعت مذكرة التفاهم في مدينة باناجي، في 5 مايو 2023، من نسختين اثنتين باللغات العربية والصينية والروسية، ولكل منهما الحجية القانونية ذاتها.