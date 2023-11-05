أعلنت Ooredoo Business، الشريك التكنولوجي الموثوق لحلول الأعمال، عن تعاونها مع «هواوي» خلال معرض «جيتكس جلوبال» للإعلان عن CloudConnect، الحل المبتكر من منتجات الشبكة كخدمة (NaaS) والذي من المتوقع له أن يحقق نقلة نوعية في مفهوم الشبكات المؤسسية بالكويت. ويدعم هذا التعاون مكانة Ooredoo الريادية في توفير تكنولوجيا الجيل السابع لشبكات الواي فاي (Wi-Fi 7) للشركات.



وتماشيا مع الرؤية الطموحة للكويت، يقدم حل CloudConnect مجموعة شاملة من خدمات الشبكات المدارة سحابيا التي تساعد الشركات من جميع الأحجام على تسريع وتيرة تحولها الرقمي. وحققت Ooredoo إنجازا مذهلا كذلك بإطلاقها شبكة Wi-Fi 7 في سياق هذا الحل، فأرست بذلك معيارا جديدا في القطاع باعتبارها أول مشغل في الكويت يطلق هذه الشبكة خصيصا للشركات. وأعرب عيسى الموسى، المدير التنفيذي لقطاع مبيعات المستهلك والأعمال في شركة Ooredoo الكويت، عن سعادته بإطلاق CloudConnect قائلا: يتماشى هذا الحل مع رؤية الكويت وأهدافها التنموية في مختلف القطاعات. ومن أبرز السمات التي تميزه هو إطلاق شبكة Wi-Fi 7 التي ستحدث تحولا جذريا في عالم الاتصالات التجارية، وبذلك تضع Ooredoo معايير مستقبلية جديدة في هذا المجال.



من جانبه، سلط ديفيد شي، رئيس مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، الضوء على أهمية هذا التعاون قائلا: يؤكد تعاوننا مع Ooredoo Business في إطلاق CloudConnect مدى التزامنا بحفز مسار التحول الرقمي في الكويت. وبالاستفادة من الخبرة والابتكارات التكنولوجية لشركة «هواوي»، يساهم حل CloudConnect بإطلاق العنان لكامل إمكانات شبكات المؤسسات متعددة الفروع في الكويت مدعومة بتقنية Wi-Fi 7، ويشكل ذلك خطوة كبيرة نحو مستقبل رقمي متميز.



ويمثل CloudConnect نقلة نوعية في مجال شبكات الاتصال للمؤسسات، حيث يقدم خدمة شبكة سحابية متعددة المستأجرين مدعومة بمنصة iMasterNCE-Campus المتقدمة لإدارة الشبكات من «هواوي»، وتم تصميمه لتلبية احتياجات الاتصال المتنوعة لقطاع الشركات في الكويت. كما يساعد هذا الحل الشركات في الاستفادة من كفاءة الشبكة المحسنة، فضلا عن تعزيز أمن البيانات والامتثال للوائح التنظيمية المحلية، كما يمثل إطلاق شركة Ooredoo الكويت لشبكة Wi-Fi 7 المدارة سحابيا عبر CloudConnect نقلة نوعية في مجال الاتصالات للشركات الكويتية. وتوفر تقنية Wi-Fi 7 اتصال إنترنت عالي السرعة والموثوقية، وتعد Ooredoo أول مزود يقدم هذه التقنية المتطورة للشركات في الدولة، الأمر الذي يسهم في تغيير مشهد الاتصالات ويمهد الطريق لبناء مستقبل أكثر ترابطا في الكويت.