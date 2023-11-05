بحث تداعيات قرار المحكمة العراقية بشأن اتفاقية خور عبدالله وحيثياته التاريخية المغلوطة.. واستكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية

العبدالله ولافروف ناقشا تعزيز التعاون المشترك لدعم الجهود الدولية لوقف القتال الدائر في القطاع وضمان عدم اتساع دائرة الصراع



عقدت في عاصمة روسيا الاتحادية موسكو جلسة مباحثات رسمية بين وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ووزير خارجية روسيا الاتحادية الصديقة سيرغي لافروف، حيث نقل وزير الخارجية في مستهل المباحثات أطيب تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة وصادق تحيات سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وحكومة وشعب الكويت لروسيا الاتحادية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتهم بدوام النماء والرخاء والتقدم والازدهار لروسيا وشعبها الصديق، مشيدا بما تتسم به علاقات الصداقة التاريخية التي تشهد عامها الـ 60 من قوة ومتانة وتعاون وثيق.



ومن جانبه، عبر وزير خارجية روسيا الاتحادية عن أطيب التحيات للقيادة السياسية في الكويت، مثمنا الروابط العميقة التي تجمع البلدين وشعبيهما الصديقين، معربا عن اعتزاز بلاده بمسيرة علاقات الصداقة المتميزة والتعاون القائم مع الكويت في جميع المجالات.



وجرى خلال جلسة المباحثات الرسمية بين وزيري خارجية البلدين الصديقين بحث أطر تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى مواقع متقدمة وبحث كل ما من شأنه أن يحقق رؤى قيادتي البلدين الصديقين نحو المزيد من التقدم ومستقبل أرحب يعكس تلك التطلعات ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات الأخيرة في المنطقة وفي مقدمتها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتصعيد الخطير في قطاع غزة ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الجهود الدولية المشتركة لوقف القتال الدائر وضمان عدم اتساع دائرة الصراع وتكثيف التحرك الديبلوماسي والسياسي لضمان توفير المعابر الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني الشقيق وتكريس العمل المشترك نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة بالإضافة إلى المستجدات على الساحة العراقية وخاصة التداعيات المتعلقة بالحيثيات التاريخية المغلوطة في قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية بشأن اتفاقية خور عبدالله وقضية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة رقم 162 وكذلك ضرورة إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الكويت وإيران.



كما تم التطرق إلى ملف الأزمة السورية والجهود الدولية والمساعي الرامية لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق.



وكانت الأزمة في أوكرانيا وتبعاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي أحد محاور المباحثات وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأعاد الوزيران التأكيد على الالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.