بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك توبو السادس ملك مملكة تونغا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه للملك توبو السادس موفور الصحة والعافية ولمملكة تونغا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. كذلك، بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيسة سيلفاني بيرتون رئيسة دومينيكا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها. متمنيا سموه للرئيسة بيرتون موفور الصحة والعافية ولدومينيكا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس لورينتينو كورتيزو رئيس جمهورية بنما الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده. متمنيا سموه للرئيس كورتيزو موفور الصحة والعافية ولجمهورية بنما وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.