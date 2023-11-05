بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الملك توبو السادس ملك مملكة تونغا الصديقة ضمنها سموه خالــص تهانيه بمناسبه العيـد الوطني لبلاده، راجيا سموه له دوام الصحة والعافية.



كذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية إلى الرئيسة سيلفاني بيرتون رئيســـــة دومينيكا الصديقــــة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها وراجيا لها دوام الصحة والعافية .



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس لورينتينو كورتيزو رئيس جمهورية بنما الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبــــة العيــــد الوطني لبلاده وراجيــــــا له دوام الصحــــة والعافيـــة.