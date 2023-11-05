أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الشركة الرقمية الرائدة في مجال تمكين التحول الرقمي بالكويت، عن اختتام حملتها «الفحص المبكر يصنع الفرق» التوعوية بسرطان الثدي بنجاح والتي تم اطلاقها تحت مظلة «لأننا نهتم» تماشيا مع شهر التوعية العالمي، تضمنت الحملة العديد من الأنشطة الداخلية والخارجية التي تم تنظيمها بالتعاون مع العديد من الجهات لتعزيز طرق الكشف المبكر وطرق الوقاية من سرطان الثدي. واختتمت stc مشاركتها السنوية للتوعية بسرطان الثدي، مؤكدة على أهمية الكشف المبكر والإجراءات الوقائية من خلال حملاتها التي انطلقت عبر منصات التواصل الاجتماعي، كما تعاونت مع مستشفى عالية الدولي وREBEL GYM لتقديم جلسات تعليمية قيمة وأنشطة لياقة بدنية مصممة خصوصا لموظفاتها، وركزت هذه الجهود على تثقيف النساء حول تقنيات الكشف المبكر وأهمية الحفاظ على نمط حياة صحي. وتأتي المبادرة كجزء من استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي تتبعها stc، حيث تعد الصحة من الركائز الأساسية في اجندتها المجتمعية، مما يدل على التزام الشركة الثابت بتعزيز المعايير والثقافة الصحية ضمن عائلة stc وعبر المجتمع ككل. ومن خلال شراكتها مع مستشفى عالية الدولي، استخدمت stc منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها لنشر الوعي حول طرق الكشف المبكر وطرق الوقاية من سرطان الثدي خلال شهر أكتوبر، وتضمن التعاون مقاطع فيديو تثقيفية وتوعوية للدكتور محمد حسن.



وقامت stc بتنظيم فعالية خاصة لموظفات الشركة، حيث تم شرح كيفية طرق الفحص الذاتي للوقاية من سرطان الثدي، فضلا عن تقديم كوبونات مجانية للموظفات على اختبارات الكشف المبكر إلى جانب توزيع الهدايا المجانية، كما نظمت مسابقة على منصة انستغرام كجزء من تعاونها مع مستشفى عالية الدولي، حيث حصل 10 فائزين على فحوصات مجانية لسرطان الثدي. واستكمالا لأنشطة المبادرة المتنوعة، نظمت stc فعالية رياضية ركزت على تعزيز الصحة في المقر الرئيسي للشركة بالتعاون مع REBEL Gym، للتأكيد على أهمية النشاط البدني المنتظم في الحد من مخاطر الإصابة بسرطان الثدي.