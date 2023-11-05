أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادرها ان شركة نفط الكويت قررت ترسية مناقصتين بقيمة إجمالية تبلغ 37.5 مليون دينار.



وفي التفاصيل، قالت المصادر ان «نفط الكويت» رفعت توصية إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بترسية مناقصة تحديث وتطوير شبكة الغاز والمكثفات في منطقة شرق الكويت على شركة الغانم انترناشيونال للتجارة العامة والمقاولات بمبلغ إجمالي قدره 30.69 مليون دينار، وذلك بعد ان تم استكمال النواقص من جميع العطاءات، حيث قرر الجهاز تأجيل البت بالقرار لمزيد من الدراسة، وتمت إحالة المناقصة إلى الجهاز الفني، وطلب من جميع المناقصين تمديد التأمين الأولى لجميع الشركات استنادا للمادة رقم 46 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016.



فيما طلبت الشركة ترسية مناقصة العمل في إنشاء نظام حقن المياه الجديد في منطقة جنوب وشرق الكويت على شركة الهندسة الميكانيكية والمقاولات التي حازت أقل الأسعار المطابق للمواصفات الفنية بمبلغ إجمالي قدره 6.8 ملايين دينار مع عمل موازن دون تغيير في السعر الإجمالي وفقا للمادة 60 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 بعد ان تم استكمال النواقص.