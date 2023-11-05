باهي أحمد



علمت «الأنباء» أن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بصدد تفعيل نظام «العميل الخفي» عبر مناقصة جديدة متخصصة في هذا الشأن، إذ ستطرح اليوم المناقصة رقم 4-2023/2024 بشأن مشروع العميل الخفي على الشركات المتخصصة في هذا الشأن، يأتي ذلك فيما يستمر استقبال العطاءات حتى تاريخ الإقفال في 12 ديسمبر المقبل، على أن تكون الكفالة الأولية 8 آلاف دينار.



ويعد مشروع العميل الخفي ضمن الآليات الفعالة وذات الجدوى التي تعمل من خلالها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات على مراقبة الأسواق وممارسات الشركات مع عملائها ومدى التزامهم بالقرارات والضوابط التي تضعها الهيئة التنظيم سوق الاتصالات في الكويت.