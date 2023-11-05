أحمد مغربي



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن القطاع النفطي يولي التبعات البيئية والصحية اهتماما خاصا ضمن عملياته التشغيلية، في إطار تطبيقه قواعد الحوكمة والاستدامة على كل الأصعدة.



وفي هذا الصدد، تتجه شركة نفط الكويت للاستعانة بمستشار لتقييم تأثير عمليات الشركة على الدولة من خلال استخدام شبكة لمراقبة جودة الهواء.



وأظهرت البيانات أن نفط الكويت طرحت مناقصة متخصصة في هذا الشأن، وأن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق مؤخرا على ترسية تلك المناقصة على شركة ريكاردو ليمتد التي حازت أقل الأسعار المطابقة للشروط والمواصفات بتكلفة إجمالية تصل إلى 4.7 ملايين دينار.