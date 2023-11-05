في إطار تعزيز وتطوير التواصل مع العملاء ضمن خطة تسويقية شاملة تهدف إلى تعريف جمهور العملاء بالمنتجات والخدمات المصرفية المتكاملة التي يقدمها البنك التجاري الكويتي، تواجد فريق المبيعات المباشرة التابع لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري الكويتي في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبك»، لاطلاع موظفي الشركة على أحدث المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية المطورة والعروض التسويقية والترويجية التي يقدمها البنك لجميع شرائح العملاء.



هذا، وقد حظي جناح البنك في مقر الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بإقبال كبير، حيث توافد موظفو الشركة على جناح البنك وقام فريق المبيعات المباشرة بتعريف موظفي الشركة على عرض تحويل الراتب الذي يوفر للموظفين مزايا متعددة وهدية نقدية تصل لغاية 2000 دينار وبطاقات ائتمانية وغيرها من خدمات الدفع غير التلامسية، بالإضافة إلى العديد من الحسابات والبطاقة مسبقة الدفع التي يوفرها البنك والتي تلبي احتياجات شرائح العملاء كافة. كما حرص فريق المبيعات المباشرة على توعية موظفي الشركة بأهمية توخي الحذر وعدم الإفصاح عن معلوماتهم المصرفية لأي شخص في إطار مكافحة عمليات الاحتيال التي قد يتعرض لها عملاء البنوك وتجاوبا مع حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية لتثقيف عملاء البنوك بشأن حقوقهم وواجباتهم والعمليات والمنتجات المصرفية المتنوعة مع أهمية حماية معلوماتهم وبياناتهم المصرفية لتجنب الوقوع ضحية لمحاولات الاحتيال. والبنك التجاري الكويتي يحرص دائما على عرض منتجاته وخدماته المصرفية الرقمية التي تناسب جميع شرائح المجتمع في مثل هذه الفعاليات، فضلا عن إطلاع جمهور العملاء على الخصومات مع شركائه التجاريين بما يحقق الاستفادة لعملائه على مدار العام.