حصد بنك الخليج جائزتين في قمة إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، والتي عقدت في مملكة البحرين مؤخرا، تحت رعاية وزير العمل البحريني جميل بن محمد علي حميدان، بمشاركة نخبة من المسؤولين والمتخصصين في مجال الموارد البشرية لدى أبرز شركات وبنوك المنطقة.



وتسلمت مدير إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج جائزتي «أفضل تدريب وتطوير» و«التميز في التنوع والشمول» في حفل توزيع جوائز الموارد البشرية على الشركات الفائزة.



يذكر أن حفل توزيع جوائز قمة إدارة الموارد البشرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حدث رئيسي يعقد سنويا ويجمع المحترفين والخبراء من دول متعددة للاحتفال بالتميز في ممارسات الموارد البشرية.



وبهذه المناسبة، أعربت سلمى الحجاج عن سعادتها بالحصول على جائزتين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تعكس جائزة «أفضل تدريب وتطوير» دور بنك الخليج المميز في تعزيز مهارات موظفيه وكما يعد حصول البنك على جائزة «التميز في التنوع والشمول» نجاح البنك في ترسيخ مبادئ الاستدامة في بيئة العمل.



وأضافت: نفخر بأن يكون «الخليج» من البنوك الرائدة، التي تستثمر في رأس المال البشري بسخاء، لتعزيز كفاءات موظفيه، باعتبارهم المحور الرئيسي لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وذلك من خلال تزويدهم بأحدث الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المصرفية الكبرى التي تمر بها الصناعة المصرفية محليا وعالميا.



وأشارت إلى أن البنك يحرص البنك على نيل الموظفين فرص التدريب والتطوير اللازمة لاستيفاء متطلبات المعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة ومدى تماشيها مع متطلبات السوق وتناسبها مع المهام الوظيفية المسندة إليهم في البنك مشيرة إلى أن 72% من موظفي البنك حصلوا على دورات تدريبية متنوعة في عام 2022.



وقالت: تماشيا مع استراتيجية بنك الخليج للاستدامة، يؤكد البنك التزامه بتهيئة بيئة عمل تدعم المساواة بين الجنسين، وتوفر فرصا متكافئة لجميع الموظفين، عبر إقامة برامج التدريب والتوجيه واكتشاف المهارات القيادية، بما يساعد على الارتقاء في حياتهم الوظيفية.



وتابعت: يحرص بنك الخليج على ترسيخ مبادئ الاستدامة من خلال التزامه الصارم بتحقيق المساواة بين الجنسين، وهو ما ينعكس في تقديم مزايا وظيفية متكافئة ومتساوية للموظفين والموظفات، لافتة إلى أن «الخليج» هو أول بنك في الكويت يساوي بين النساء والرجال في المزايا الوظيفية.