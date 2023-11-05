في إطار مساعيه لترسيخ ريادته المصرفية عبر منح عملائه أفضل الخدمات التي تلبي احتياجاتهم وتناسب تطلعاتهم وأنماط حياتهم المتنوعة، أعلن بنك الكويت الوطني عن تعزيز باقة العروض والخدمات التي يقدمها لعملاء الخدمات المصرفية الممتازة والتي تتضمن عملاء الخدمات المميزة والذهبي وجعلها متكاملة وأفضل من أي وقت مضى.



وحرصا من البنك على إثراء التجربة المصرفية لعملائه وبما يساهم في تحقيق أعلى مستوى من رضائهم، قام البنك بتطوير 5 مزايا شملت التميز وباقات الاستثمار والهدايا وعروض لنمط حياة أكثر رفاهية.



ويقدم بنك الكويت الوطني لعملائه من الخدمات المصرفية المميزة مجموعة حصرية من الخدمات والتي تم تعزيزها لضمان جودة الخدمة المقدمة للعملاء حيث تتضمن توفير مدير علاقات عملاء عالمي مخصص يهتم بجميع الاحتياجات المصرفية العالمية للعملاء، علاوة على مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات المالية، وأولوية الحصول على الخدمات، والدخول إلى قاعات الخدمات الممتازة، وكذلك خدمة المساعدة الشخصية «الكونسيرج» الممتازة.



كما يتيح البنك لعملائه اكتشاف المنتجات الاستثمارية مثل صندوق الإجارة الإسلامي الخامس بالدينار الكويتي، وصندوق الوطني للسوق النقدي بالدينار الكويتي، والصناديق المشتركة، وخدمة سمارت ويلث من شركة الوطني للاستثمار، وخدمات الوطني للتداول، والسندات الخليجية.



علاوة على ذلك، يمكن لعملاء الخدمات المصرفية المميزة الاستفادة من العديد من المزايا الأخرى والتي تشمل الخدمات المصرفية للعائلة، والخدمات المصرفية العالمية، وخدمة التوصيل النقدي متعدد العملات داخل الكويت. وأخيرا، تعد تجربة السفر الجديدة من أهم الإضافات إلى باقة الخدمات المصرفية المميزة حيث يمكن للعملاء من خلالها الاستفادة من الخدمات التالية: تسجيل الوصول السريع بالمطارات، والحصول على وزن أمتعة إضافي، وخدمة الليموزين المجانية، وعروض الفنادق الحصرية، وخدمة توصيل الأمتعة مجانا، وخصومات خاصة بباقات العمرة، وخدمات المساعدة في إصدار التأشيرات، بالإضافة إلى خصومات خاصة على منتجات سامسونايت، حيث تمنح هذه الخدمات الجديدة تجربة سفر سهلة ومريحة لجميع عملاء الخدمات المصرفية المميزة. وبجانب التحسينات على مزايا الخدمات المصرفية المميزة، قام بنك الكويت الوطني أيضا بتعزيز الخدمات المقدمة لعملاء باقة الذهبي من خلال إضافة مجموعة من المزايا الاستثنائية بما في ذلك إضافة ميزة جديدة باسم «الصالة الرياضية المفضلة» لتشجيع العملاء على اتباع نمط حياة صحي، إلى جانب المنتجات الاستثمارية مثل سمارت ويلث من شركة الوطني للاستثمار وخدمات الوطني للتداول لتلبية الاحتياجات والتطلعات الخاصة بالعملاء. كذلك يتمتع عملاء الذهبي بميزة توفير مسؤول علاقات شخصية مخصص للمساعدة في تلبية جميع الاحتياجات المصرفية والاستثمارية للعميل، والدخول إلى قاعات الخدمات المصرفية الممتازة التي يمكنهم فيها الاستمتاع بتجربة مريحة خلال حصولهم على الخدمات، بالإضافة إلى خدمة المساعدة الشخصية «الكونسيرج» المقدمة داخل وخارج الكويت.



ويعد الوطني هو البنك الوحيد في الكويت الذي يقدم هذه المجموعة الواسعة من العروض والمميزات الفريدة التي تلبي تفضيلات عملائه بالإضافة على سعيه المستمر تجاه إضافة المزيد من العروض المميزة على مدار العام تساهم في مكافأتهم وحصولهم على تجربة مصرفية شاملة.



وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، هشام النصف: نسعى دائما إلى توفير أفضل العروض والمزايا الحصرية لعملاء الخدمات المصرفية المميزة بهدف إثراء تجربتهم المصرفية وذلك في إطار حرصنا على أن نقدم لهم أفضل الخدمات المصرفية وأكثرها رفاهية.



وأضاف النصف: نعرف جيدا تفضيلات عملائنا من خلال التواصل المستمر معهم عبر مختلف القنوات، وهو ما يعكس حرصنا على تعظيم استفادتهم من الخدمات والعروض المميزة والمكافآت الاستثنائية التي تناسب أنماط حياتهم اليومية وتلبي احتياجاتهم بدقة وفي كثير من الأحيان تتخطى توقعاتهم. وأكد النصف أن الوطني لديه شراكات مع المؤسسات الرائدة في العديد من القطاعات، لضمان منح عملائه أفضل العروض والمزايا والخصومات.