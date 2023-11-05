أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) تعزيز منصته الرقمية المصممة للعملاء الأفراد «KIB موبايل» بخدمة «إدارة المصروفات» الجديدة، وذلك في إطار استراتيجيته الرقمية الشاملة والهادفة إلى الارتقاء بتجربة عملائه وتوفير كافة المنتجات والمزايا المبتكرة التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وتلائم أسلوب حياتهم العصري.



وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي في إدارة التحول الرقمي والابتكار في KIB، أحمد حاجية: نحن ملتزمون بخطة التطوير ومواكبة أحدث الابتكارات الرقمية فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الإلكترونية، وتعتبر هذه الخطوة المتقدمة قيمة مضافة وجزءا أساسيا من استراتيجيتنا المتكاملة في تقديم تجربة متميزة وشاملة تختصر وقت العملاء وتضمن رضاهم وراحتهم، إلى جانب تلبية احتياجاتهم بأسلوب أكثر سهولة وأمانا.



وأوضح أن هذه الخدمة الجديدة ضمن تطبيق «KIB موبايل» من شأنها تمكين العملاء من التمتع بمجموعة واسعة من المزايا الفريدة، مثل ميزة «المصروفات والواردات» التي تطلعهم بشكل دائم على البيانات المالية الخاصة بمعدلات الإنفاق والادخار، و«أعلى المتاجر إنفاقا» لتعريفهم بالمتاجر والعلامات التجارية التي تشهد معدلات إنفاق أعلى من غيرها، و«الإنفاق حسب الفئة»، حيث يمكن للعميل إدارة أمواله وتحديد مصروفاته وفقا لفئات مخصصة، إضافة إلى «المقارنة الشهرية» التي تتيح الموازنة بين حجم الإنفاق الشهري ومقارنته بالأشهر الأخرى، و«إدارة الميزانية» لوضع حدود معينة للإنفاق الشهري ومتابعة العمليات وتصنيفها، وأخيرا ميزة «الملخص المالي» التي توفر للعميل بيانات تفصيلية لتمكينه من اتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة.