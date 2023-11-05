استنكر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس «الزيادة الحادة في الكراهية» في العالم منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر.



وأعرب تورك في بيان عن أسفه الشديد لتزايد حالات كراهية الإسلام ومعاداة السامية وغيرها من خطابات الكراهية.



وقال: «ترددت أصداء هذه الأزمة.. في كل مكان، ما أدى إلى تجريد الفلسطينيين واليهود من إنسانيتهم. إننا نشهد زيادة كبيرة في خطاب الكراهية والعنف والتمييز، وتعمق الانقسامات الاجتماعية والاستقطاب، فضلا عن الحرمان من حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي». وأضاف المسؤول الأممي «سمعت يهودا ومسلمين يقولون إنهم لا يشعرون بالأمان، وهذا يحزنني». وقال تورك إنه في جميع أنحاء العالم، «تزايدت المضايقات والهجمات وخطابات الكراهية المعادية للإسلام ومعاداة السامية، بما في ذلك في سياق الاحتجاجات المرتبطة بالنزاع».