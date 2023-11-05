القاهرة - خديجة حمودة



استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد تأكيد قوة وعمق العلاقات التاريخية الوثيقة والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، حيث شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد على ثبات الدعم المصري لمؤسسات الدولة اللبنانية بما يحافظ على استقرار لبنان وأمن شعبه، وهو ما ثمنه رئيس الحكومة اللبناني، مؤكدا أهمية الدور المصري في ترسيخ الاستقرار بلبنان، بما يعكس خصوصية العلاقة بين البلدين.



وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، كما جرى التباحث حول الأوضاع الإقليمية والتصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث أعرب الرئيس ميقاتي عن التقدير للدور المصري المسؤول في هذه الأزمة الخطيرة على المسارين السياسي والإنساني، واستعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي الجهود التي تقوم بها مصر للدفع في اتجاه وقف إطلاق النار وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية، وأكد الجانبان ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في هذا الصدد، من خلال العمل المكثف على احتواء الموقف وتجنب توسع نطاق العنف، مع ضرورة إعادة إطلاق مسار السلام، وتطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يحقق العدل والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.



من جهة أخرى، شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، مؤكدا ضرورة إحياء المسار السياسي استنادا إلى حل الدولتين.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي امس المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن اللقاء تناول علاقات التعاون المتميزة والممتدة بين مصر والبرنامج، وتأكيد الحرص المتبادل على تعزيز هذه العلاقات، لاسيما في ضوء اعتماد الخطة القطرية الجديدة بين مصر والبرنامج للفترة من 2023 إلى 2028.



كما أكد الرئيس السيسي على الأهمية التي توليها مصر لموضوعات الأمن الغذائي والتغذية على المستوى الوطني، وبالأخص فيما يتعلق ببرنامج التغذية المدرسية، ومشروعي حياة كريمة وتكافل وكرامة اللذين يسهمان في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير الريف المصري وتأمين سبل العيش لملايين المصريين، وقد أعربت المديرة التنفيذية من جانبها عن متابعتها وتقديرها للمشروعات المذكورة التي تعد نماذج ناجحة للاستفادة بها في الدول الأخرى.



وأضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء تناول الملفات الإقليمية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث وجهت المديرة التنفيذية الشكر لمصر على الدور القيادي المحوري الذي تقوم به لتقديم الدعم لأهالي القطاع، سواء من خلال الدعم المصري المباشر، أو عن طريق تنسيق المساعدات المقدمة من الأطراف الدولية، بما فيها برنامج الغذاء العالمي والمنظمات الأممية الأخرى ذات الصلة. وفي هذا السياق، شدد السيسي على قلق مصر البالغ من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، مستعرضا الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر على مدار الساعة لضمان إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات، بما يلبي الاحتياجات الحقيقية لأهالي القطاع، مع استمرار المساعي المصرية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية للدفع في اتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكدا كذلك ضرورة إحياء المسار السياسي استنادا إلى حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.