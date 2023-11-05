عبد الحميد الخطيب



بنجاح كبير، يواصل نجوم «قروب البلام» تقديم مسرحية «شيخ روحاني» بالمملكة العربية السعودية ضمن أنشطة «موسم الرياض» الرابع الذي انطلق خلال الفترة القليلة الماضية، وهي من تأليف: أحمد العوضي، إخراج: عبدالله البدر، بطولة: حسن البلام، زهرة عرفات، فهد البناي، عبدالعزيز النصار، محمد الرمضان، عبدالله الخضر، غادة الزدجالي، عبدالله البدر، علي الحسيني، خالد السجاري. ونظرا للإقبال الجماهيري، ولرغبة الكثيرين في المملكة ودول الخليج لحضور المسرحية، قرر «القروب» تمديد العروض لأيام إضافية.



وفي هذا الصدد، قال النجم القدير حسن البلام: «فتحنا عروضا جديدة في مسرح بكر الشدي ببوليفارد الرياض، وذلك بالاتفاق مع الإخوان في الهيئة العامة للترفيه بالمملكة».



يذكر أن مسرحية «شيخ روحاني» بدأت عروضها في «موسم الرياض» 30 أكتوبر الماضي، وتدور أحداثها حول شقيقين يعيشان مع عائلتهما في منزل واحد في منطقة مجهولة المعالم يختل بها الوضعين الأمني والاقتصادي، ما يضطر الأخوان للاتجاه إلى الدجل والشعوذة لكسب قوت يومهما، ولكن يتطور الأمر لتتحول الشعوذة إلى صراع يتسبب في وجود قتلى وضحايا.