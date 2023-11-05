نظم الأولمبياد الخاص الكويتي ملتقى العائلات الصحي بمكتبة نصف عيسى العصفور بمنطقة القادسية، وهو أول فعاليات البرنامج الصحي للأولمبياد الخاص للموسم 2023-2024، وذلك بحضور مميز لأهالي ولاعبي الأولمبياد الخاص، تقدمهم المدير الوطني للاولمبياد الخاص رحاب بورسلي وأمين سر نادى الطموح الرياضي الكويتي صديقة الأنصاري ومدير النادي هدى الخالدي. واشتمل الملتقى الذي قدمته مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الصحة سابقا د.غادة إبراهيم على محاضرتين الأولى لرئيس وحدة أمراض الجهاز التنفسي بمستشفى جابر الأحمد الصباح د.عالية إبراهيم تناولت علاقة الرياضة وصحة الجهاز التنفسي للأشخاص ذوي الإعاقة، والثانية لاستشاري الطب الطبيعي وتخطيط العضلات د.مساعد السعيد، تناولت الآلام الناتجة عن الحركات المتكررة والحركات الخاطئة وكيفية علاجها.



وفي هذا الصدد، أشادت رحاب بورسلي بمستوى الطرح الذي شهده الملتقى وأهميته في رفع جودة حياة اللاعبين وتوعية الأهالي في مختلف المجالات التي تهم صحتهم وسلامتهم، مشيرة إلى أن الملتقى هو أحد مجالات البرنامج الصحي للاعبي الأولمبياد الخاص الذي يضم حزمة من برامج الرعاية الصحية المقدمة للاعبين وأسرهم، تتضمن الكشف الصحي على الرياضيين وإجراء الفحوصات الدورية لهم في جميع التخصصات وتقديم الخدمات الطبية في مجالات اللياقة البدنية والتغذية الصحية والصحة النفسية وتنفيذ البرامج التي تساعد على نشر الثقافة الصحية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحية والتوعوية والفحص الطبي لأولياء الأمور وتأهيل الكوادر الطبية في مجالات البرنامج الصحي إلى جانب اقامة الشراكات مع الجهات والمؤسسات الطبية والمتخصصين بالمجال الصحي.