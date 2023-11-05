يحيى حميدان



واصل السالمية انتصاراته بعدما تغلب على خيطان 3-1 مساء أمس على ستاد محمد الحمد ضمن الجولة السابعة من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم.



وارتقى «السماوي» برصيده إلى 12 نقطة بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، فيما بقي «الأحمر والأسود» على رصيده السابق بـ5 نقاط في المركز الثامن. ووضع السالمية منافسه خيطان تحت الضغط في ثلث الساعة الأولى، وهدد الغاني ابودو ايساكا مرمى الحارس علي فاضل في مناسبتين مرتا بسلام، لكن استطاع «الأحمر والأسود» افتتاح التسجيل من الفرصة الأولى والوحيدة له في الشوط الأول بعدما أرسل المدافع محمد عنتر كرة عرضية مرسومة وحولها المهاجم البرازيلي رودريغو داسيلفا برأسه في شباك حارس «السماوي» سعود القناعي (20).



وتراجع أداء السالمية بعد ذلك وتميز خيطان بنقل الكرات التي افتقدت اللمسة الأخيرة لتعزيز تقدمه، وتمكن «السماوي» من استعادة وعيه وسجل هدف التعديل عن طريق البرازيلي سيباستياو جونيور «سيبا» بعد كرة بدأت من عذبي شهاب وحولها ايساكا ل «سيبا»، ليطلقها قوية دون رقابة في شباك خيطان (45)، لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.



وفي الشوط الثاني زاد السالمية من غلته بعد مجهود فردي رائع من فواز عايض وقدم الكرة «على طبق من ذهب» لايساكا محرزا الهدف الثاني (52).



وابتعد الفريقان عن تهديد كل منهما مرمى الآخر، وفضل مدرب السالمية محمد المشعان الدفع بلاعبين وسط بدلاء من أصحاب النزعة الدفاعية مثل الغامبي سانغ بيير ومهدي دشتي للحد من محاولات خيطان للتعديل.



وسجل مهدي دشتي هدف «السماوي» الثالث إثر تمريرة مميزة من «سيبا» في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.



وأشهر الحكم عبدالله الكندري 3 بطاقات حمراء لسانغ بيير من السالمية والبرازيلي فيكتور دي سوزا والنيجيري مادو ماليك من خيطان لخشونتهم.