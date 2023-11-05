تنطلق اليوم منافسات دوري بنك وربة للمرحلة الثانوية لكرة القدم العشبي لمنطقة الفروانية بمشاركة 14 مدرسة ثانوية، حيث ستقام المباريات على الملعب الفرعي بنادي النصر الرياضي بنظام خروج المغلوب لمدة 5 ايام بالاضافة الى المباراة النهائية المقرر لها 13 نوفمبر الجاري تحت اشراف الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي.



وجاءت عودة دوري المرحلة الثانوية نتيجة الشراكة الاستراتيجية التي تم ابرامها بين الاتحاد المدرسي وبنك وربة والتي ستسهم في ارتفاع المنافسة بين اللاعبين مع تقديم الدعم للمواهب الرياضية التي ستظهر خلال المنافسات.



ووضعت اللجنة العليا المنظمة للدوري برئاسة وليد عايش موجه عام التربية البدنية في وزارة التربية ـ نائب رئيس الاتحاد برنامج التصفيات التمهيدية في المناطق المختلفة من أجل تأهل البطل «منتخب المنطقة» الى المرحلة النهائية التي ستشهد مشاركة كبيرة على مستوى المناطق التعليمية الـ 6 بالإضافة الى ادارة التعليم الخاص.



من جانبه، اشار د.علي الضاحي الى ان انطلاق دوري وربة للمرحلة الثانوية يعد البداية الحقيقية لعودة الرياضة المدرسية لسابق عهدها خاصة ان الدوري متوقف منذ سنوات طويلة، مضيفا ان الشراكة بين الاتحاد المدرسي وبنك وربة ستسهم في ارتفاع مستوى اللاعبين ويزيد من المنافسة للحصول على فرصة في التأهل والتواجد في المرحلة النهائية خاصة ان اللجنة العليا رصدت مكافآت كبيرة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى. وفي السياق ذاته، أكد ناصر بنيان اللاعب الدولي السابق ـ موجه منطقة الفروانية التعليمية ان توجيه التربية البدنية جاهز لانطلاق دوري بنك وربة للمرحلة الثانوية حيث تم الانتهاء من وضع الجداول الخاصة بالمباريات التي لا تتعارض مع انشطة المنطقة. وقال ان رعاية بنك وربة لدوري المرحلة الثانوية يعد اضافة كبيرة لإنجاح انشطة الاتحاد المدرسي وأنشطة المناطق التعليمية.