يحيى حميدان



يسعى اليرموك والتضامن إلى الحفاظ على شراكتهما في صدارة ترتيب دوري «زين» الممتاز لكرة القدم، وذلك عندما يلعب الأول مع برقان اليوم على ستاد علي صباح السالم، ويلتقي الثاني مع الساحل على ستاد عبدالله الخليفة، ضمن الجولة السادسة. وتبدأ المباراتان عند الساعة 5:30 مساء.



ويتشارك اليرموك والتضامن صدارة الترتيب برصيد 8 نقاط لكل منهما، ويتفوق الأول بفارق الأهداف، ويأتي الساحل وبرقان في المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد 5 نقاط لكل منهما، فيما يحتل الصليبخات، الذي يخلد للراحة في جولة اليوم، المركز الخامس والأخير من دون نقاط.



ويدرك الساحل وبرقان أن فوزهما اليوم سيجعل صدارة الترتيب مشتعلة بوجود 4 فرق بذات الرصيد، وبالتالي فإن مباراتي اليوم ستكونان مهمتين جدا للأطراف الأربعة التي ترفع شعار «الخطأ ممنوع».