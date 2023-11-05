قالت الشركة الوطنية الصينية للطاقة النووية، إن الصين سلمت في الوقت المناسب جميع مكونات الدعم المغناطيسي للمفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي.



ويعرف مشروع المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي، الذي يعتبر أحد أكبر وأهم مشاريع البحث العلمي الدولي في العالم، يعرف باسم «الشمس الاصطناعية» بالنظر إلى قدرته على توليد طاقة نظيفة وخالية من الكربون بطريقة مشابهة للشمس، وذلك عن طريق انبعاث الضوء والحرارة من خلال تفاعلات الاندماج. ويتم تمويل مشروع المفاعل التجريبي الحراري النووي الدولي بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة واليابان وجمهورية كوريا والهند وروسيا.