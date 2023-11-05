لقي عشرات الأشخاص حتفهم وأصيب آخرون في زلزال ضرب منطقة نائية في غرب نيبال، فيما تواصل فرق الإغاثة البحث عن ناجين محتملين بمؤازرة القوى الأمنية.



وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر أقصى غرب نيبال الواقع في جبال هملايا في وقت متأخر امس الاول، على عمق 18 كيلومترا وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وحدد مركزه على بعد 42 كيلومترا جنوب جوملا على مسافة غير بعيدة من الحدود مع التيبت. واستفاق الأهالي من نومهم جراء قوة الزلزال الذي سوى منازل طينية في قرى المنطقة التي ضربها بالأرض. ونقل عشرات المصابين بكسور وجروح للعلاج في مستشفى في مدينة نيبالغونج الصغيرة قرب الحدود مع الهند.



وأعقبت الزلزال بعد ساعات عدة هزات ارتدادية بقوة 4 درجات في المنطقة نفسها شعر بها سكان نيودلهي الواقعة على بعد 500 كيلومتر من مركز الزلزال.



وتظهر مقاطع فيديو وصور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سكانا يفتشون بين الأنقاض لانتشال ناجين من بين أنقاض المباني المنهارة.



ويمكن رؤية منازل طينية مدمرة أو متضررة وناجين بقوا في العراء لحماية أنفسهم من انهيارات محتملة بينما كانت تسمع صافرات سيارات الإسعاف.