شاركت الممثلة الاميركية لورا ديرن عددا من نجوم الفن والموسيقى الاميركيين في النسخة الـ 38 من مهرجان «روك اند رول هول اوف فيم» في بروكلين بنيويورك. وشهد المهرجان ايضا مشاركة المغنية شيريل كرو.



وانضمت ميسي إليوت وكيت بوش وويلي نيلسون إلى «قاعة مشاهير الروك» في نيويورك بحضور نخبة من الموسيقيين الأميركيين، في أمسية ندد خلالها فنانون بالوضع الإنساني في قطاع غزة.



وشملت قائمة الفنانين أيضا هذا العام المغني الراحل جورج مايكل، ومغنية الروك شيريل كرو، وفرقة موسيقى آر آند بي «ذي سبينرز». وقد جرى ضمهم إلى هذه القاعة الشهيرة التي انطلقت أولى حفلاتها السنوية عام 1986 وانفتحت مذاك على أنواع موسيقية مختلفة، بينها السول، والبلوز والـ «آر آند بي» والكانتري ثم الراب.



وقد وقف توم موريلو من فرقة «رايج أغينست ذي ماشين» الأميركية، أمام عدسات المصورين حاملا ورقة كتب عليها «أوقفوا إطلاق النار»، على هامش الحفلة الموسيقية التي أقيمت في مركز باركليز في بروكلين.