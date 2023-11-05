العلاقة بين الاستيقاظ المبكر وفقدان الوزن

أوضح المدرب الرياضي يعقوب خمرايف العلاقة بين الاستيقاظ المبكر وفقدان الوزن، حيث نصح بالاستيقاظ عند شروق الشمس في الساعة لخامسة أو السادسة صباحا.

وقال: «في هذا الوقت بالذات ينتج الجسم «هرمونات النشاط»، وهما الأدرينالين والكورتيزول، ما يسمح لك بالتنفس بشكل أعمق وبالشعور بمزيد من اليقظة.

ومن أجل الاستيقاظ بشكل مريح في هذا الوقت، يجب أن تنام قبل الساعة العاشرة مساء». إلا أن أخصائية الأعصاب، إيلينا بروكوبينكو، تحدثت في المقابل مع صحيفة «إزفيستيا» عن خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض أخرى بسبب قلة النوم. وقالت إن ليلة واحدة من النوم غير الكافي يمكن حتى أن تؤثر سلبا على الوظائف المعرفية للإنسان ومزاجه.





المصدر: «كومسومولسكايا»