ما الأطعمة التي لا ينبغي تناولها للتمتع بصحة أسنان جيدة؟

يخبر أحد أطباء الأسنان موقع MailOnline عن الأطعمة والمشروبات الأربعة الأقل شهرة الواجب الابتعاد عنها لصحة أسنان جيدة. - لاتيه الكركم: بالإضافة إلى إعطاء القهوة دفعة طاقة إضافية، يعتقد أيضا أن للتوابل خصائص علاجية.

اكتسب لاتيه الكركم شهرة كبيرة، ولكن المزيج غير المحتمل من حليب الجوز وجذر الكركم العصير ليس جيدا لأسنانك - خاصة إذا كنت ترغب في إبقائها بيضاء لؤلؤية، وذلك لأن المسحوق العطري ذا اللون الأصفر اللامع - الذي يستخدم لتنكيه وتلوين الطعام والنسيج - يمكن أن يلطخ أسنانك، وفقا لطبيب الأسنان التجميلي في لندن ومؤسس Bespoke Smile، د.سام جيثوا، ويمكن أن يكون الكركم مشكلة خاصة للأشخاص الذين خضعوا مؤخرا لتبييض الأسنان أو لديهم قشرة.

وبعد علاج التبييض، يمكن أن تكون أسنانك أكثر عرضة للتلطيخ، وعلى الرغم من أنه لا ينبغي أن تلطخ قشرة البورسلين بالكركم، فإن أسنانك الطبيعية يمكن أن تكون كذلك. - الحلوى: قد تكون الحلوى لذيذة ولكنها مليئة بالسكر، وليس من المستغرب أنها ليست المفضلة لدى أطباء الأسنان.

ويقول د.جيثوا: «لن أتناول الحلوى أبدا لأنها مريعة للأسنان». فالسكر هو أحد الأسباب الرئيسية لتسوس الأسنان، وينتج الحمض عندما تكسر البكتيريا في فمك السكر. ويعمل هذا الحمض على إذابة سطح السن، وهي المرحلة الأولى من تسوس الأسنان.

- الأطعمة المقرمشة: «الأسنان المكسورة والمتشققة شائعة للغاية، وهو أمر يزداد انتشارا مع تقدم العمر مع زيادة احتمالات تسوس الأسنان». وتشير الأبحاث إلى أن انتشار تشقق الأسنان يبلغ نحو 80% لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 40 عاما، ويمكن أن تحدث التشققات في أسنانك بسبب العديد من الأشياء، ولكن غالبا ما تكون الأطعمة المقرمشة هي السبب. - نواة الزيتون: إذا قمت بالعض عن طريق الخطأ في نواة الزيتون، فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف أسنانك. قال د.جيثوا: «معظم هذه الشقوق تمر دون أن يلاحظها أحد لأن أطباء الأسنان غير مدربين على اكتشافها.

العمر يلعب هنا دورا مهما. مع تقدمنا في السن تصبح أسناننا أضعف بسبب البلى المستمر». إنه ليس مجرد زيتون، فأي فواكه تحتوي على نواة يمكن أن تلحق الضرر بأسنانك، من الكرز والتمر إلى الخوخ.

المصدر: «ديلي ميل»







