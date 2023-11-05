ضرورة إيقاف هذه المجازر بشكل آنٍ وذلك من خلال وقف إطلاق النار ليتسنى إيصال المساعدات ومواد الإغاثة للمتضررين من المدنيين

الكويت تجدد مطالباتها المستمرة الموجهة للمجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني الأعزل وعدم التعامل مع ما يتعرض له من عدوان بمعايير مزدوجة



أعربت وزارة الخارجية عن إدانة الكويت للعدوان الهمجي الذي تستمر قوى الاحتلال بشنّه على المدنيين العزل في قطاع غزة، والذي أدى مؤخرا إلى مجازر مروعة، وذلك في عدد من المدارس والجامعات، بما فيها تلك التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا)، ومستشفى النصر للأطفال، بالإضافة إلى استهداف قوى الاحتلال لخزان ماء عمومي كان يغذي عددا من الأحياء الواقعة في جنوب القطاع.



وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنها إذ تكرر شجب الكويت وإدانتها لاستمرار استهداف قوى الاحتلال للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك جديد للشرائع والقوانين والمواثيق الدولية كافة، لتؤكد الوزارة على موقف الكويت الداعي إلى ضرورة ايقاف هذه المجازر بشكل آن وذلك من خلال وقف إطلاق النار ليتسنى إيصال المساعدات ومواد الاغاثة للمتضررين من المدنيين، كما تجدد الوزارة على مطالبات الكويت المستمرة الموجهة للمجتمع الدولي بحماية الشعب الفلسطيني الأعزل، وعدم التعامل مع ما يتعرض له من عدوان بمعايير مزدوجة.