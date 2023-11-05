أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي القصف الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلية على مدرسة الفاخورة التي تأوي آلاف النازحين في مخيم جباليا الفلسطيني.



وندد البديوي، في بيان نشرته الأمانة العامة لمجلس التعاون، بالهجمات الإسرائيلية الوحشية المتكررة والمستمرة على المستشفيات ومخيمات اللاجئين في قطاع غزة، في انتهاك واضح وصريح من الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني.



وأكد الأمين العام على الموقف الثابت لمجلس التعاون، الداعي إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين والمؤسسات الفلسطينية والدولية التي تقدم الخدمات الإغاثية والأساسية للمواطنين، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والقيام بمسؤولياته لوقف التصرفات الإسرائيلية الوحشية، والسعي نحو حل سياسي للأزمة.