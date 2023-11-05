قضى 15 مدنيا على الأقل أمس اثر تعرض منازلهم للقصف في العاصمة السودانية الخرطوم، بحسب ما أكد مصدر طبي، فيما أعلنت قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش تحقيق تقدم في دارفور.



وقال المصدر لـ«فرانس برس» طالبا عدم الكشف عن هويته إن جثامين الضحايا المدنيين وصلت الى مستشفى النو بمنطقة أم درمان في ضاحية الخرطوم.



وأعلنت قوات الدعم السريع امس أنها «حررت» قاعدة عسكرية في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، حيث أثار انقطاع الاتصالات مخاوف من وقوع فظائع جديدة.



وقالت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية في السودان كليمنتين نكويتا سلامي إن التقارير التي تتحدث عن «مدنيين عالقين في القتال الدائر» في دارفور تذكر «بالأحداث التي وقعت في الجنينة» في يونيو، عندما أبلغت منظمات حقوقية وشهود عيان عن مجازر وتفشي العنف الجنسي والمقابر الجماعية.



من جهتها، حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع في دارفور يزداد سوءا يوما بعد يوم، في وقت تختطف نساء وفتيات ويحتجزن في ظروف أشبه بالعبودية.



وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إليزابيث ثروسيل «نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن اختطاف نساء وفتيات واحتجازهن في ظروف لا إنسانية ومهينة أشبه بالعبودية في مناطق تسيطر عليها قوات الدعم السريع في دارفور، حيث تفيد تقارير عن تزويجهن قسرا واحتجازهن مقابل فدية». وأضافت «تشير معلومات موثوقة من ناجين وشهود ومصادر أخرى إلى أن أكثر من 20 امرأة وفتاة اختطفن، لكن العدد قد يكون أكبر».



وتابعت «أفادت بعض المصادر عن مشاهدة نساء وفتيات مقيدات بسلاسل في شاحنات بيك-اب وفي سيارات».



وقالت إن المكتب المشترك لحقوق الإنسان في السودان تلقى تقارير موثوقة عن أكثر من 50 حادثة عنف جنسي مرتبطة بالنزاع، طالت ما لا يقل عن 105 ضحايا: 86 امرأة ورجل واحد و18 طفلا.



وقالت المتحدثة إن 23 من هذه الحوادث تتعلق بالاغتصاب، و26 حالة اغتصاب جماعي وثلاث حالات محاولة اغتصاب.