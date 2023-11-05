ناصر العنزي

ضرب القادسية عصفورين بحجر واحد في مباراته مساء اليوم السبت مع كاظمة حيث حقق فوزا ثمينا ومستحقا بنتيجة "2-0"، كما انتزع المركز الثاني من خصمه العربي برصيد15 نقطة خلف الكويت المتصدر ب 17 نقطة، وذلك في ختام الجولة السابعة من دوري زين الممتاز .

كان يجب على القادسية ان يسجل في الشوط الأول لأن الطريق إلى مرمى خصمه كان سالكا لو تمهل لاعبوه في إنهاء الهجمة بشكل صحيح، وبالفعل نجح الأصفر في تسجيل هدفين أنصفا سيطرته على مجريات الشوط الأول جاء عن طريق المالي ابراهيم تانديا بعدما تابع الكرة الرأسية المسددة من نايف زويد والمرتدة من القائم وأعادها للمرمى 32، ثم سريعا أضاف التونسي يوسف بن سودة الهدف الثاني، وهو الأول له في الموسم من مجهود شخصي وسدد الكرة بقوة إلى داخل مرمى بدر صعنون (34) .

وقد جاء تفوق الأصفر نتيجة تحركات وحيوية خط وسطه والمكون من عبدالعزيز وادي ودانيال جيبولا وابراهيما تانديا الى جانب ثلاثي المقدمة نايف زويد وبن سودة، فيما اختفى محمد صولة على غير عادته وكأنه لم يكن ضمن التشكيلة، ولم يختبر حارس الأصفر خالد الرشيدي ودفاعه بعدما حافظا على مرماهما من هجمات الخصم الخجولة. من جانبه، فإن كاظمة تلقى هدفين بسبب سوء تمركز دفاعه الذي غاب عنه عماد الدين غزي بسبب الإيقاف، الأمر الذي أوجد ثغرة في صفوفه لم يستطع الرباعي ميشيل ميلاد وحمد الحربي ومحمد العازمي ومحمد خالد سدها، وغابت ألعاب كاظمة الجماعية ولم يتمكن من تهديد مرمى الخصم.

وفي الشوط الثاني حافظ القادسية على تفوقه دفاعا وهجوما ونجح في الحفاظ على مرماه وشن هجمات متلاحقة هدد بها مرمى الخصم لكنه لم يتعامل مع الفرص التي سنحت له جيدا لإضافة هدف ثالث، وقد سجل البديل عبدالله مطاوع هدفا ألغي بداعي التسلل، فيما واصل كاظمة حالة عدم الاتزان فمرة يفوز ومرة يخسر.

أدار المباراة الحكم هاشم الإبراهيم، وجاءت قراراته سليمة.