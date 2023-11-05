سجل جون كينيدي هدفا في الوقت الإضافي ليقود فلومينينسي البرازيلي للفوز 2-1 على بوكا جونيورز الأرجنتيني واحراز لقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو اليوم السبت.

وتقدم الأرجنتيني جيرمان كانو لفلومينينسي بهدف في الدقيقة 36 قبل أن يتعادل لويس أدفينكولا لفريق المدرب خورخي ألميرون بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الشوط الثاني.

وخاض الفريقان شوطين إضافيين بعد التعادل. وفي الدقيقة 99 سجل كينيدي هدف الفوز قبل أن يتلقى البطاقة الصفراء الثانية ويُطرد لمبالغته في الاحتفال بالهدف.

وفاز فريق المدرب فرناندو دينيز، الذي يقود منتخب البرازيل بشكل مؤقت، بلقب ليبرتادوريس لأول مرة في تاريخه.