عبدالعزيز الفضلي

دعت وكيلة التعليم العام بالتكليف حصة المطوع، المناطق التعليمية وإدارة التعليم الديني بضرورة تزويدها وبشكل عاجل بكافة الشواغر في الوظائف الاشرافية .

وقالت المطوع في كتاب وجهته للمناطق التعليمية وادارة التعليم الديني وتلقت "الأنباء" نسخة منه: " نهـديـكـم خـالص التحيـة، وبالإشـارة إلى الموضـوع أعـلاه وفـي ظـل المتابعـة المسـتمرة لتنظـــيم وتطـوير العملية التعليميـة والتربويـة في الميدان التربوي.

برجـــــــاء العمـــل علــــى تزويـــــــدنا بكافـة الشـــــــواغر في الوظــائف الاشرافية بالمناطق التعليمية.

آملين إعطاء الموضوع صفة الأهمية والاستعجال .