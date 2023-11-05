وصل رئيس مجلس الأمة ورئيس الشعبة البرلمانية أحمد السعدون، إلى دولة قطر للمشاركة في الاجتماع ال١٧ لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وكان في استقبال السعدون ووفد الشعبة البرلمانية رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم والعضو عبدالله بن ناصر السبيعي رئيس بعثة الشرف وعدد من أعضاء مجلس الشورى وسفير دولة الكويت لدى دولة قطر خالد بدر المطيري.

ويضم الوفد المرافق وكيل الشعبة البرلمانية د. حمد المطر وأمين السر د. محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد وأعضاء اللجنة التنفيذية فهد بن جامع وشعيب شعبان وداود معرفي إضافة إلى أمين عام مجلس الأمة خالد سعد بوصليب والأمين العام المساعد لقطاع المنظمات بالتكليف مشعل العنزي.