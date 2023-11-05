وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الضفة الغربية المحتلة في زيارة لم يتم الإعلان عنها واجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في إطار جولة بالشرق الأوسط وسط التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة.

وأكد بلينكن رفض «تهجير الفلسطينيين من مناطقهم قسرا»، وكذلك «التزام الولايات المتحدة بتعزيز الكرامة والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء». وجدد أيضا التزام الولايات المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية واستئناف الخدمات الأساسية في غزة، وشدد على ضرورة العمل من أجل تحقيق التطلعات الفلسطينية لإقامة دولتهم.