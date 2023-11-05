قامت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، ومبخر، الشركة الرائدة في مجال انتاج أفخر العطور الشرقية والغربية، باستضافة أول حدث مشترك لعملائهم وشركائهم في شهر أكتوبر في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (JACC).

واستضاف الحدث العديد من ممثلي عملاء فلاورد ومبخر من الشركات، بما في ذلك شركة زين، ومجموعة شلهوب، وديور، وصحيفة «الأنباء» والراي والقبس، وبنك بوبيان، وغيرهم.

أقيمت هذه الفعالية بغرض تعزيز علاقة الشركتين مع شركائهم من الشركات ومشاركة خططهم المستقبلية للاستثمار في تحسين وتطوير خدمة الشركات لديهم، بالإضافة إلى بناء العلاقات مع العملاء المستقبليين.

بالإضافة إلى ممثلي الشركات، حضر الحفل أيضا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، عبدالعزيز باسم اللوغاني، والرئيس التنفيذي في مبخر أحمد الأنصاري، ومدير فلاورد في الكويت حمد العوفان، وأعضاء من فريق عمل فلاورد ومبخر، ومجموعة من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في مبخر أحمد الأنصاري: «نود أن نشكر ضيوفنا الكرام لانضمامهم إلينا اليوم ولمشاركتنا نجاحاتنا في هذه المناسبة.

فثقتهم بنا ودعمهم المستمر لنا يحفزنا على الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات التي لا تلبي احتياجاتهم فحسب، بل أيضا تفوق توقعاتهم».

وأضاف مدير فلاورد في الكويت حمد العوفان قائلا: «نحن سعداء بحضوركم اليوم معنا ونتمنى أن نستمر بتطوير شراكاتنا. يسعدنا الإعلان أن لدينا العديد من الخطط المشوقة لتطوير خدمات الشركات لدينا في المستقبل القريب.

ومع التزامنا للامتياز، لدينا هدف واحد وهو تحديد معايير جديدة في تقديم خدمات الهدايا والتزيين للشركات».

وأطلقت مبخر مؤخرا مبادرتها الجديدة «صمم عطرك بنفسك» في 12 من نقاط بيعها في الكويت، وقامت بتقديم هذه التجربة الفريدة أثناء الحدث حيث استطاع الحضور الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الروائح والزيوت لتخصيص عطورهم الشخصية بأنفسهم.

كما أعلنت الشركة أيضا عن مشروع «أصدقاء مبخر» والتي تعد طريقة مبخر الفريدة للتفاعل مع شريحة أوسع من عملائها من خلال شراكات مع مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي وإطلاق متاجر ومنتجات خاصة بهم على موقعها.

وقد أتمت فلاورد استحواذها على مبخر في نهاية العام الماضي، ومنذ ذلك الحين، استثمرت في توسيع نطاق منتجات مبخر ونقاط مبيعاتها وتعزيز نموها، مع الحفاظ على تفرد وحصرية منتجاتها.