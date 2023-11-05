مريم بندق

قالت مصادر لـ" الأنباء"، إن احتياجات سوق العمل من المواطنين الإداريين حاملي الدبلوم تشمل 11 تخصصا هي: دبلوم التفتيش بمختلف التخصصات: التجاري، الصناعي، التعاون ، الأوزان والمقاييس والعمل ، حماية البيئة، المصنفات الفنية ، الأغذية ، النظافة ، السكرتارية والطباعة ، هندسة وصيانة الحاسب الآلي، والقانون.

واستطردت بقولها : بالإضافة إلى احتياجات التعليم وكادر الطب من حاملي درجة البكالوريوس التي تشمل 19 تخصصات هي: الكيمياء ، الفيزياء ، الرياضيات، اللغات : العربية و الفرنسية و الإنجليزية، والأحياء ،التربية الفنية ، نظم وتقنية المعلومات، الأمن السيبراني ، الطب البشري ، الأسنان ، الصيدلة ، العلاج الطبيعي ، البيطري ،التمريض ، الخدمات الطبية المساعدة ، الأشعة ، والمختبرات الطبية .

هذا، و تتواصل جهود التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية بشأن توفير فرص عمل لحاملي بعض التخصصات، وهي التاريخ، العلوم السياسية، والشريعة، و6 تخصصات هندسية هي: صناعية ونظم، كهربائية إلكترونية، كهربائية، كيميائية، ميكانيكية و هندسة البترول.