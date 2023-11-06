بيروت:

استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة مدنية بالقرب من حي المعصرة، في بلدة عيناتا بجنوب لبنان، كانت تسلك طريق بليدا - عيترون - عيناتا وكان داخلها مدنيون.



وتبين أنه بينما كان الصحافي سمير عبدالحسين أيوب يقود سيارته وخلفه سيارة أخرى تقودها ابنة أخته هدى عبدالنبي حجازي من بلدة بليدا، وبرفقتها والدتها وأولادها الثلاثة، استهدف الجيش الإسرائيلي سيارة هدى، مما أدى إلى جرح سمير وهدى، ومقتل والدتها سميرة عبدالحسين أيوب، شقيقة سمير، وأولاد هدى الثلاثة ريماس محمود شور (14 سنة)، تالين محمود شور (12 سنة)، وليان محمود شور (10 سنوات).



والصحافي سمير أيوب مختص بالشأن الروسي ومراسل إذاعة «صوت الشعب» بجنوب لبنان.



اللافت أن المنطقة غير نازحة ولم تشملها الاشتباكات والاستهدافات منذ دخول حزب الله على خط الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي.

فيما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش إسرائيل قصف مركبة بجنوب لبنان كانت تنقل «مخربين».



وكان النائب عن حزب الله حسن فضل الله قال لرويترز إن ثلاث فتيات صغيرات وجدتهن قتلن في قصف إسرائيلي لسيارة بجنوب لبنان، واصفا الهجوم بأنه «تطور خطير» ستكون له تداعيات.



وأردف: «هذه الجريمة تطور خطير في العدوان الإسرائيلي على لبنان، وهي لها تداعياتها، والعدو سيدفع ثمن جرائمه ضد المدنيين».