رفعت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ16 بدولة قطر اليوم توصياتها بشأن تقارير اللجان إلى الاجتماع الـ17 لرؤساء البرلمانات الخليجية المقرر عقده بعد غد الثلاثاء.

ومثل وفد الشعبة البرلمانية في الاجتماع التنسيقي الذي ترأسته نائب رئيس مجلس الشورى القطري حمدة بنت حسن السليطي، أمين سر الشعبة د. محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد وعضو الشعبة فهد بن جامع.

وصادق المجتمعون على التقارير بشأن تطوير العلاقات البرلمانية الخليجية مع البرلمانات الأوروبية وبرلمانات دول أمريكا اللاتينية إضافة إلى موضوع التنسيق البرلماني بين الوفود الخليجية في المحافل الدولية لتوحيد المواقف والرؤى.

وناقش الاجتماع المواضيع الخليجية المشتركة وعلى رأسها موضوع الأمن الغذائي والحفاظ على الهوية الخليجية، ودور البرلمانات في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي.

واعتمد المجتمعون جدول الأعمال ورفعه لاجتماع رؤساء البرلمانات مؤكدين حرصهم على تعزيز التعاون البرلماني الخليجي بما يحقق تطلعات الشعوب وتطور دولها وخدمة قضاياها.

يذكر أن دولة قطر تستضيف أعمال الاجتماع الـ17 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده بعد غد الثلاثاء في الدوحة.

ويشارك رئيس مجلس الأمة رئيس الشعبة البرلمانية أحمد عبدالعزيز السعدون على رأس وفد برلماني في اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية المرافق وكيل الشعبة د.حمد المطر وأمين السر د.محمد المهان وأمين الصندوق حمد العبيد وأعضاء الشعبة فهد بن جامع وشعيب شعبان وداود معرفي.