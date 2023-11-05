أكد أمين سر الشعبة البرلمانية النائب د.محمد المهّان أهمية الاجتماعات التنسيقية البرلمانية الخليجية لتوحيد الرؤى تجاه مختلف القضايا التي تناقشها الاجتماعات البرلمانية على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وقال المهان في تصريح صحافي، عقب مشاركته في أعمال الاجتماع الـ16 للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية، إن الاجتماع ناقش العديد من المواضيع الخليجية والتي تعكس هموم الشارع الخليجي وتعزز اللحمة الوطنية بين أبناء دول التعاون الخليجي.

ومن جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية النائب فهد فلاح بن جامع إن الاجتماع انتهى الى الاتفاق على عدد من النقاط ذات الاهتمام المشترك بين شعوب دول الخليج من بينها: الحفاظ على الهوية الوطنية والاهتمام بالأمن السيبراني، اضافة الى نقاط اخرى مهمة رفعت اللجنة توصيات بخصوصها الى اجتماع رؤساء المجالس البرلمانية الخليجية.

يذكر ان رئيس مجلس الأمة رئيس الشعبة البرلمانية أحمد عبدالعزيز السعدون يشارك على رأس وفد برلماني في اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية والذي تستضيفه الدوحة بعد غد الثلاثاء.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية المرافق وكيل الشعبة د.حمد المطر، وأمين السر د.محمد المهان، وأمين الصندوق حمد العبيد، وأعضاء الشعبة فهد بن جامع، وشعيب شعبان، وداود معرفي.