أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن التهديد بضرب غزة بقنبلة نووية.

وأصدرت الوزارة بيانا قالت فيه «تدين دولة قطر بشدة تصريحات وزير التراث في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن التهديد بضرب قطاع غزة المحاصر بقنبلة نووية وتعدها تحريضا خطيرا على جريمة حرب واستهتارا بالقيم الإنسانية والأخلاقية والقوانين الدولية».

وأضاف البيان «وإذ تشير الوزارة إلى تساهل حكومة الاحتلال مع تهديدات الوزير من خلال اكتفائها بتجميد عضويته، فإنها تؤكد ان هذه التصريحات البغيضة المستفزة تمثل امتدادا للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وجددت الوزارة، بحسب البيان، التأكيد على موقف قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للعشب الفلسطيني الشقيق وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.