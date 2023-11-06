الدوحة - فريد عبدالباقي



يحل السد القطري ضيفا ثقيلا على الفيصلي الأردني في الـ 9:00 مساء اليوم بستاد عمان الدولي، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وفي ذات المجموعة يستضيف ناساف كارشي الأوزبكي نظيره الشارقة في الـ 5:00 مساء اليوم.



ويتطلع السد إلى الحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور الثاني، لاسيما أنه يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر الشارقة الإماراتي الترتيب برصيد 7 نقاط، يليه ناساف الأوزبكي بـ 6 نقاط، ويحتل الفيصلي المركز الأخير بلا رصيد.



وكان السد قد تغلب في الجولة الماضية على الفيصلي 6-0 بالدوحة، في حين خسر في الجولة الثانية أمام مضيفه ناساف الأوزبكي 1-3، واستهل مشواره في البطولة بالتعادل السلبي، مع الشارقة بالدوحة، فيما خسر الفيصلي أمام كل من ناساف والشارقة بهدف نظيف.



من ناحيته، يطمح الفيصلي الذي يدون ظهوره الأول في البطولة القارية المباراة لتحقيق الانتصار الأول له على الرغم من أن حظوظه بالتأهل باتت شبه مستحيلة بالنظر إلى ترتيب المجموعة وعدم حصوله على أي نقطة بخسارته لجميع مبارياته السابقة.



ومن المقرر أن يحل السد ضيفا على الشارقة يوم 27 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات.



هذا، وتصل بعثة النصر السعودي إلى الدوحة اليوم استعدادا لمواجهة الدحيل القطري مساء الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات المجموعة الخامسة لدوري الأبطال.



وقد قرر المدرب البرتغالي لنادي النصر السعودي لويس كاسترو، إجراء تغييرات في الخماسي الأجنبي الذي سيخوض مواجهة الدحيل.



وكان النصر قد تفوق على الدحيل بنتيجة 4-3 خلال مواجهة الجولة الماضية، وشهدت المباراة مشاركة الخماسي الأجنبي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، ومواطنه أوتافيو، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي أندرسون تاليسكا، والإسباني إيمريك لابورت، وسيقوم المدرب بالاعتماد على الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، فيما سيستبعد من حساباته ماني، إضافة إلى الإيفواري سيكو فوفانا، والظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس.



ويملك النصر في قائمته 8 لاعبين أجانب، لكنه لن يتمكن من إشراكهم جميعا خلال منافسات دوري أبطال آسيا، حيث تنص لائحة البطولة على منح كل فريق الحق في إشراك 5 أجانب فقط بكل مباراة.



ويدخل النصر مواجهة الدحيل وهو في صدارة المجموعة الخامسة، برصيد 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات، يليه برسبوليس الإيراني برصيد 6 نقاط، ثم الدحيل ثالثا برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن استقلال دوشنبه الطاجيكي الذي يتذيل جدول الترتيب.