بيروت - ناجي شربل



تصدر العهد حامل اللقب الموسم الماضي ترتيب الدوري العام اللبناني الـ 64 لكرة القدم مؤقتا بفارق الأهداف عن النجمة، وذلك بفوزه على طرابلس الرياضي 1-0، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب المرداشية في زغرتا بشمال لبنان، خلال المرحلة الثامنة.



وسجل هدف العهد كريم درويش في الدقيقة 88، وتساوى العهد في النقاط مع النجمة بـ 19 نقطة، علما أن النبيذي لن يلعب مباراته أمام الأهلي النبطية لانشغاله بالمرحلة الرابعة إيابا من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي. في حين تأجلت مباراة العهد وجبل المكبر الفلسطيني.



وتجمد رصيد طرابلس عند 3 نقاط في المركز الأخير.



واحتفظ الصفاء بالمركز السادس بفوز كبير على التضامن صور 4-1 في مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية. وسجل للفائز محمد قدوح ثلاثية «هاتريك» ومحمد ناصر. وللتضامن حسن بزي في الدقيقة 56. وتجمد رصيد التضامن عند 5 نقاط في المركز الثامن.



وفرط الحكمة بيروت بالفوز على غريمه التقليدي الراسينغ بيروت بتعادله معه 1-1 في جونية. ورفع الراسينغ رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع الحكمة رصيده إلى 4 نقاط بعد تعادل أول هذا الموسم. وتخلى عن المركز الأخير متقدما الى المركز الحادي عشر. ولو حقق الأخضر الفوز، لكان تقدم الى المركز الثامن.



واستعاد شباب الساحل نغمة الانتصارات بعد طول غياب، وحقق فوزه الثاني على الشباب الغازية 2-1، على ملعب نادي الصفاء في وطى المصيطبة.



سجل لشباب الساحل اندرو ايكيفي وريتشارد بافور في الدقيقتين 45 + 4 و83، وللشباب الغازية جوشوا اباه في الدقيقة 64.



وهذا الفوز الثاني للساحل، ليرفع رصيده الى 10 نقاط وتقدم مؤقتا الى المركز السادس. والتعثر الخامس للغازية الذي احتفظ بالمركز العاشر برصيد 5 نقاط.