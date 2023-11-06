بيروت - أحمد عز الدين



يسود الوسط الحكومي والنيابي جدل حول تمويل خطة الطوارئ التي وضعتها الحكومة لمواجهة اي عدوان اسرائيلي محتمل على لبنان.



وفيما يرفض حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري صرف اي اموال للحكومة تغطية للخطة ما لم تكن بموجب قوانين من المجلس النيابي، وهو امر متعذر في ظل الخلاف بين الكتل النيابية والاحزاب على عقد اي جلسة تشريعية بغياب رئيس الجمهورية، فهناك في المقابل عدم حماس نيابي لإقرار الخطة التي ستمول اما من الاحتياط الالزامي للمصرف او من اموال المودعين في غياب اي دعم او تمويل خارجي للبنان.



والفتور النيابي حيال الخطة بدا واضحا خلال مناقشتها الأسبوع الماضي في اللجان النيابية المشتركة، حيث بدأت الجلسة بحضور 94 نائبا، وانتهت بـ 11 نائبا فقط مما تعذر اقرارها او التصويت عليها، ويرى البعض ان التريث مطلوب مع متابعة الوضع خشية ان تتذرع الحكومة بالخطة للبدء باستخدام اموال المودعين كما حصل بالنسبة لأموال السحب الخاص من صندوق النقد الدولي.



وأمس، قال وزير البيئة ناصر ياسين ان هناك ثلاث طرق لتمويل خطة الطوارئ التي اقرتها الحكومة: الأول عبر الخزينة وفتح اعتمادات للأمور الملّحة. والثاني: عبر منظمات الأمم المتحدة. والثالث من خلال طرح الحاجة الضرورية لدعم مالي للمنظمات الدولية والدولة اللبنانية من الجهات المانحة.



وأضاف، ان وزارة المالية بدأت بالعمل على تأمين جزء من إيرادات الوزارة لدعم الخطة، وكذلك بدأت المنظمات الدولية بتأمين المساعدات لعدد كبير من النازحين.



وحول الضغط الحكومي لتمويل خطة الطوارئ من أموال المودعين، قال ياسين: نحن في وضع استثنائي حتى إذا توقف الدفع الكامل للمودعين يجب أن نمول خطة الطوارئ.



وتابع كان واضحا، اذا حصلت حرب واسعة، وفي حالة طوارئ قصوى ممكن أن تلجأ الحكومة ايضا لمصرف لبنان من أجل التمويل لحماية الناس ولكن ليس من اموال المودعين وبالتأكيد ضمن القوانين المرعية الإجراء.