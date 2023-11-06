أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية عن إجراء عدة تعديلات لتوفير البنزين أوكتان 95 للمواطنين.



وقالت وزارة النفط في بيان لها أمس، إنه «بهدف تأمين مادة البنزين أوكتان 95 لشريحة واسعة من المواطنين، تعلن وزارة النفط عن تزويد كافة الآليات العاملة على البنزين بما فيها آليات «البيك اب» الخاصة بمادة البنزين أوكتان 95 بمخصصات 40 ليترا كل 5 أيام.



وبهدف ضبط توزيع المشتقات النفطية وضمان التوزيع العادل على محطات الوقود، قالت الوزارة إنه بإمكان أصحاب السيارات تغيير المحطة التي يتزودون منها بالوقود مرتين شهريا، وذلك باستخدام تطبيقات البطاقة الذكية المتاحة.



وتم تحديد يومين في الشهر لتغيير المحطة، حيث سيتمكن أصحاب السيارات من إجراء التغييرات المطلوبة يومي العاشر والعشرين من كل شهر، وذلك لتسهيل عملية التنظيم وتجنب الازدحام في المحطات وضمان توزيع الوقود بشكل عادل.