أصيب مهاجر سوري يبلغ 23 عاما برصاص جندي پولندي أثناء محاولته عبور الحدود قادما من بيلاروسيا، حسبما أعلنت منظمات غير حكومية موجودة في المنطقة، وأكد مكتب المدعي العام الپولندي فتح تحقيق.



وروى المهاجر الذي دخل المستشفى، أنه «بينما كان يعبر الغابة مع مجموعة من المهاجرين الآخرين، سمعت صرخة غير مفهومة خلفهم، أعقبها مباشرة إطلاق نار أصابه في ظهره»، حسبما نقلت عنه ألكساندرا كرزانوفسكا عضو لجنة التدخل القانوني ومجموعة غرانيكا (الحدود).



وقالت كرزانوفسكا إن الشاب السوري الذي ينتظر إجراء عملية جراحية «قال إنه يريد طلب الحماية الدولية».



وأكد المدعي العام رادوسلاف فيزينكو عضو مكتب النيابة في بياليستوك (شمال شرق) لوكالة «باب» PAP الپولندية، أن «الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا».



وأضاف فيزينكو «وفق معلوماتي، كان حادثا وقع عندما تعثر الجندي» على الطريق.



ووضعت الحكومة الپولندية سياجا معدنيا على طول حدودها مع بيلاروسيا عام 2022 ونشرت قوة كبيرة من الجيش والشرطة هناك لردع المهاجرين من عبور الحدود بشكل غير قانوني، متهمة مينسك بالوقوف خلف ذلك.



وغالبا ما ينفذ حرس الحدود بدعم من الجيش عمليات صد لإعادة المهاجرين إلى بيلاروسيا، وهي إجراءات تنتقدها منظمات حقوق الإنسان.



وأكدت المنظمات غير الحكومية الموجودة في المنطقة الحدودية لمساعدة المهاجرين تسجيل 50 حالة وفاة مؤكدة على الأقل عند الحدود البولندية البيلاروسية منذ بدء أزمة الهجرة في هذه المنطقة في صيف 2021.



ومازال مصير نحو 200 مهاجر آخرين مجهولا.