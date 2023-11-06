عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان ادارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة اغلقت شركة ومقرها حولي ومخزنها في الشويخ، وذلك لضبطها بأكثر من 1500 كيلو من الاجبان المغشوشة.



واضافت المصادر ان المفتشين في الوزارة تلقوا معلومات عن قيام الشركة ببيع اجبان منتهية الصلاحية يتم تمديد صلاحياتها من خلال استيكرات معدة للاستخدام ويتم توزيع هذه الاجبان في الجمعيات التعاونية والمطاعم ومراكز التسوق المختلفة وللجمهور. وتم ضبط عدد كبير من الليابل والاستيكرات التي تحمل تواريخ صلاحية جديدة تم تمديدها الى 6 أشهر وكذلك سنة ويتم لصقها على الاجبان المنتهية الصلاحية بعد ازالة الاستيكارات التي تحمل تواريخ صلاحية منتهية.



وتم ضبط ماكينة طحن الاجبان وفرمها وكميات مختلفة من الاجبان المتنوعة منها اجبان مكعبة ومبشورة.