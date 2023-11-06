تحت رعاية وبحضور مدير جامعة الكويت ونائب مدير الجامعة للأبحاث، أعلن قطاع الأبحاث عن تنظيم المؤتمر الثالث للبحث العلمي فعالية الملصق العلمي للعام الأكاديمي 2023/2024 تحت شعار «رؤية الكويت 2035: التكنولوجيا، الإبداع، الابتكار» والمزمع إقامته في المركز الثقافي بحرم الشدادية الجامعي على مدى يومي 19 و20 فبراير 2024، بمشاركة منتسبي جامعة الكويت ومجموعة من المؤسسات البحثية المحلية ممن ترتبط جامعة الكويت باتفاقية تعاون بحثي معها.



وصرح القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث د.عثمان الخضر، بأن المؤتمر الثالث للبحث العلمي في جامعة الكويت يعد الحدث الأبرز على جدول أعمال قطاع الأبحاث.



وقد تضافرت الجهود لتحويل يوم الملصق العلمي إلى مؤتمر علمي متكامل يرعى مختلف جوانب البحث العلمي ليقدم لباحثي جامعة الكويت والمجتمع الأكاديمي تجربة علمية متميزة.



وركز قطاع الأبحاث هذا العام من خلال مؤتمر البحث العلمي لجامعة الكويت، على موضوع رؤية الكويت لعام 2035 والربط بين مجالات التكنولوجيا والإبداع و الابتكار، فمن المهم أن يدرك الباحث أن الهدف من البحث العلمي ليس فقط مضاعفة معرفته وقدراته الأكاديمية، بل يرتبط برد الجميل للمؤسسة البحثية، والعمل على دفع عجلة الاقتصاد وخدمة المجتمع، إلى جانب رفع تصنيف جامعة الكويت ونموها كمؤسسة بحثية رائدة.



وأضاف د.الخضر، أنه يقع على عاتق جامعة الكويت مسؤولية دعم الاهتمامات البحثية وتحقيق التقدم العلمي للارتقاء بمستوى البحث بما يتماشى مع رؤية الكويت لعام 2035 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. ويشمل مفهوم الاستدامة مجالات بحثية متعددة منها على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي والابتكار، لذلك نحن بحاجة إلى التفكير كمؤسسة بحثية رائدة بالمشاريع التي تهدف إلى التنمية المستدامة وتخدم هيئات ومؤسسات الدولة، فالنجاح يكمن دائما في خلق التطور المستدام.



من جانبها، صرحت مساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د.حنين الغبرا، بأن قطاع الأبحاث ينظم كعادته السنوية مؤتمر البحث العلمي لجامعة الكويت، حيث بدأ باستقبال طلبات المشاركة والملصقات العلمية التي تقدم بها أعضاء من الهيئة الأكاديمية، والهيئة الأكاديمية المساندة، وطلبة الدراسات العليا من مختلف الكليات والتخصصات في جامعة الكويت، إلى جانب مشاركة باحثي معهد الكويت للأبحاث العلمية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والرئاسة العامة للحرس الوطني، وشركة نفط الكويت، والهيئة العامة للبيئة.



وسيتضمن المؤتمر ندوات علمية وحلقات نقاشية وورش عمل يشارك فيها علماء وأساتذة من داخل الكويت وخارجها، وهي فرصة مميزة لفتح باب النقاشات العلمية وتبادل الخبرات بين جميع الأطراف المشاركة في المؤتمر من مختلف المؤسسات البحثية المحلية، وتمنت د.حنين أن يحقق مؤتمر البحث العلمي أقصى استفادة للمجتمع الأكاديمي وجميع المهتمين بالبحث العلمي.