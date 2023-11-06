أعلنت وزارة الكهرباء السورية، وضع المجموعة البخارية الأولى في محطة توليد الزارة الحرارية في محافظة حماة بالخدمة، وربطها مجددا مع الشبكة الكهربائية، وذلك بعد انتهاء أعمال صيانتها التي بدأت في الـ18 أكتوبر الماضي.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» عن وزير الكهرباء م.غسان الزامل قوله في تصريح صحافي، أنه تم خلال الفترة الماضية وضع برنامج صيانة كامل لمحطة توليد كهرباء الزارة بمجموعاتها الثلاث بعد وصول قطع التبديل اللازمة الذي استغرق نحو 14 شهرا بسبب الحصار.



ولفت الزامل إلى أنه تم إنجاز أعمال الصيانة وفق ما هو مخطط لها بمدة زمنية لم تتجاوز الـ17 يوما بجهود وخبرات كوادر المحطة من المهندسين والفنيين، الأمر الذي رفع استطاعتها مجددا من 110 إلى 190 ميغاواط.



وأشار الزامل إلى أن الورشات الهندسية والفنية في محطة الزارة ستبدأ نهاية الأسبوع الجاري أعمال صيانة المجموعة الثانية في المحطة بهدف رفع حمولتها.



ونقلت محطة «شام اف ام» عن وزير الكهرباء قوله ان ذلك ساهم بإضافة 80 ميغاواط للشبكة، لترتفع الطاقة المنتجة من 110 إلى 190 ميغاواط.



وأشار الزامل إلى أن كلفة الصيانة بلغت مليارا ونصف مليار يورو، لافتا إلى أن محطة الزارة تتألف من ثلاث مجموعات توليد، وتجري صيانتها سنويا، والوزارة حاليا في طور التعاقد لإعادة تأهيل المجموعات الثانية والثالثة والرابعة.



وأكد الزامل القدرة التوليدية تتراوح بين 5000 ـ 6000 ميغاواط، ولكن الأمر مرتبط بتخفيض الضغوط الناتجة عن تواجد القوات الأميركية في المنطقة الشرقية.