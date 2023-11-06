بدعوة من الأكاديمية الدولية للعلوم والهندسة والطب National Academies of Science Engineering and Medicine وجامعة حمد بن خليفة وجامعة تكساس أي آند أم، شاركت مجموعة من أعضاء الهيئة الأكاديمية بقسم علوم المعلومات في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت في المؤتمر التاسع للندوات العربية - الأميركية حول حدود العلوم والهندسة والطب، والذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع د.خالد بن محمد العطية، مستعرضين أبحاثهم العلمية في مجالات نظم المعلومات الحاسوبية.



وشاركت القائم بأعمال رئيس قسم علوم المعلومات بكلية العلوم الحياتية في جامعة الكويت د. زينب المعراج بمحاضرة عن بحوثها في مجال إمكانية الوصول الرقمي، وحلقة نقاشية عن الشمول الرقمي والتصميم الشامل، كما شارك كل من د.لولوة الصميط ود.ضاري الحويل بملصقات علمية عن بعض أبحاثهما القائمة في مجال نظم المعلومات الحاسوبية وعلوم المعلومات.



وتحدثت د.زينب المعراج حول أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات العلمية في سبيل تعزيز التبادل العلمي وتأكيد روح التعاون بين المجتمعين العربي والأمريكي في مجالات العلوم المختلفة والمتداخلة الاختصاصات.



يذكر أن برنامج الندوات العربية الأميركية حول حدود العلوم والهندسة والطب يهدف إلى تعزيز التعاون المتعدد التخصصات بين العلماء والباحثين الشباب، وقد استضافت الكويت النسخة الأولى منه عام 2011. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز التبادل العلمي والحوار بين الباحثين الشباب في البلدان العربية والولايات المتحدة، ومن خلال هذا التفاعل تتوفر فرصة لتسهيل التعاون البحثي في المنطقة العربية وخارجها مع فرص دعم مادي للبحوث من المؤسسة الدولية للعلوم والهندسة والطب والجهات الراعية.